Названы наследники Месси и Роналду. Они зажигают на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Германии и известный тренер Юрген Клинсманн назвал наследников португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Названые им футболисты выступают на чемпионате Европы, который проходит в Германии.

"Весь футбольный мир наблюдает за игрой этих парней на чемпионате Европы. Интересно, смогут ли они построить такую же успешную карьеру, как Лионель Месси и Криштиану Роналду? Джуд и Мусиала очень хороши, что уже начали доказывать на Евро. А ведь им всего 20 и 21 год", - заявил Клинсманн.

При этом Беллингем выступает за Англию, за которую футболист забил победный гол в матче Сербией. В свою очередь, игрок сборной Германии Джамал Мусаила поучаствовал в разгроме Шотландии (5:1).

Сербия и Англия установили рекорд и антирекорд Евро

Напомним, что Роналду и Месси являются рекордсменами по количеству завоеванных "Золотых мячей". У португальца пять наград, а у аргентинца их восемь. Сейчас Криштиану вместе с Португалией борется за победу на Евро-2024, а Лионель с Аргентиной готовится к старту на Кубке Америки.