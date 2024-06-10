Названа сборная, способная преподнести сюрприз на Евро-2024

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко в интервью выразил мнение, что фаворитами предстоящего чемпионата Европы по футболу являются Германия, Англия и Франция, а среди возможных сюрпризов он выделил сборную Грузии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, а действующим чемпионом является

- На этом турнире, как и всегда, одни и те же фавориты - Англия, Франция, Германия. Есть интересная группа с Испанией, Хорватией и Италией. Одна из этих команд может вылететь уже на групповом этапе.

- А персонально кто хорошо выступит?

- Читал, что Ламин Ямаль из "Барселоны" едет, он может удивить. Грузия способна преподнести сюрприз, поконкурировать в своей группе. А так ждем чего‑то от Мбаппе. От него постоянно ждут, но ничего не получается.

Напомним, сборная Грузии впервые пробилась на чемпионат Европы. На Евро-2024 Грузия сыграет в группе F с командами Турции, Чехии и Португалии.