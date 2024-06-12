Названа самая дорогая сборная Евро-2024

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг сборных по суммарной трансферной сумме заявок грядущего Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Лидером по этому показателю стала сборная Англии. Суммарная стоимость всех игроков команды составляет 1 520 миллионов евро.

Второе место у Франции - 1 230 миллионов евро. Команда Португалии замыкает топ-3. Суммарная стоимость состава чемпионов Европы 2016 года составляет порядка 1 050 миллионов евро.

Также в пятерке разместились команды Испании - 966 миллионов евро и Германии - 831 миллион. Самой скромной по трансферной стоимости игроков стала Румыния, замкнувшая список из 24-х участников. Ее состав оценивается в 92 с небольшим миллиона евро.

Напомним, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.