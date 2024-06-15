Назван лучший игрок матча открытия Евро-2024

Атакующий полузащитник Джамал Мусаила стал лучшим игроком матча открытия чемпионата Европы между Германией и Шотландией, передает Vesti.kz.
Встреча закончилась победой немцев со счетом 5:1. Голами в составе "бундестим" отметились Флориан Вирц, Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.
Однако, звание лучшего игрока матча досталось Мусаиле. Вклад атакующего полузащитника признан самым значимым. Об этом докладывает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что следующие два матча сборная Германии проведет против команд Венгрии (19 июня) и Швейцарии (23 июня).
Чемпионат Европы стартовал 14 июня и продлится до 14 июля.
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