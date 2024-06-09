Моуринью оценил влияние Роналду перед Евро-2024

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о перспективах форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

39-летний Роналду, выступающий за сборную Португалии с 2003 года, попал в заявку на предстоящий турнир.

"Криштиану - тот, кто отлично понимает, каковы его цели, как тренер хочет его использовать - играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты. Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы. Я не верю, что он может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей", - приводит Goal слова Моуринью.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками Португалии в группе станут национальные команды Турции, Грузии и Чехии. Первый матч на турнире португальцы проведут 18 июня против Чехии.

Всего на счету Криштиану 206 матчей в составе своей национальной команды. В них он забил 128 голов.