Модрич сравнил себя с 16-летним нападающим "Барселоны"

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич высказался о потенциале нападающего сборной Испании Ламина Ямаля перед очным матчем команд на Евро-2024, передают Vesti.kz.
Легенда мадридского "Реала" заявил, что чувствует себя старым на фоне 16-летнего таланты "Барселоны".
"Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нем большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди", — приводит слова Модрича AS.
Напомним, что матч Хорватия - Испания пройдет сегодня, 15 июня и начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...