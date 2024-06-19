Мбаппе узнал хорошие новости после перелома носа

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с национальной командой после перелома носа, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Football on TNT Sports.

Травма, полученная в матче первого тура Евро-2024 с Австрией, казалась серьезной, и ожидалось, что Мбаппе пропустит оставшиеся игры группового этапа.

Однако полузащитник Адриен Рабио сообщил, что Мбаппе надеется сыграть против Польши в третьем туре. 21 июня Франция встретится с Нидерландами во втором туре.