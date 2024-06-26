Мбаппе удостоился похвалы от лучшего игрока матча Евро-2024

Вратарь польской сборной Лукаш Скорупски прокомментировал поведение нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе после матча заключительного тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился вничью - 1:1, Мбаппе в этой игре забил дебютный гол на Евро.

"Килиан Мбаппе подошел ко мне после свистка, мы поздравили друг друга. Это хорошее поведение одного из лучших футболистов мира, если не лучшего. Но оно демонстрирует, что в футболе возможно все. У каждого есть руки и ноги. Может быть, на бумаге они лучше всех, но я никогда не обращаю внимания на это. Я просто стараюсь делать свою работу, и здорово, что меня выбрали лучшим игроком матча", - приводит слова Скорупского RMC Sport.