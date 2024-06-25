Мбаппе предрекли трудности на Евро-2024 после перелома носа

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски высказался о том, каково будет нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе играть в защитной маске, сообщают Vesti.kz.

Левандовски поделился своим опытом игры в этом приспособлении. Сегодня, 25 июня Мбаппе выйдет на поле в матче третье тура Евро-2024 против Польши (начало игры в 21:00).

"Когда мне пришлось надеть маску, это было неприятно. Было сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, мое поле зрения было ограничено. Речь идет о нескольких тысячных долях секунды, но это может замедлить игрока. Это неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее. На большом турнире футболист испытывает сильные эмоции. Все хотят выйти на поле любой ценой. Я полностью понимаю вызов и трудности, с которыми столкнется Мбаппе", - приводит слова Левандовского RMC Sport.

Напомним, в первом туре в матче против Австрии (1:0) Мбаппе, получив перелом носа, был заменен и госпитализирован. В игре с Нидерландами (0:0) он не принимал участия.

Отметим, что у сборной Франции четыре очка, столько же у Нидерландов. Австрия, набрала три балла, а

Польша по итогам двух туров стала неудачником Евро-2024 (0 очков).