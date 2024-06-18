Мбаппе отреагировал на чудовищную травму на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал шуточный пост после травмы носа, полученной во время матча группового этапа чемпионата Европы с Австрией, передает Vesti.kz.

На 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменен, а позже госпитализирован в одну из клиник Дюссельдорфа, где ему вынесли дальнейший вердикт. В итоге сам матч завершился победой Франции со счетом 1:0.

"Идеи для масок?" - написал Мбаппе в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Мбаппе не понадобилась операция и он может попасть в заявку национальной команды на следующий матч с Нидерландами. Игра состоится 21 июня.

Стала известна дата презентации Мбаппе в "Реале"

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.