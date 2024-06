Мбаппе одной фразой отреагировал на свою травму перед Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей травме, из-за которой он пропустил несколько тренировок и провел лишь 16 минут в товарищеском матче с Канадой (0:0), передают Vesti.kz.

🗣️ Kylian Mbappé: "My injury status? I'm doing very well." pic.twitter.com/UgtXXKIgdJ