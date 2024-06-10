Мбаппе одной фразой отреагировал на свою травму перед Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей травме, из-за которой он пропустил несколько тренировок и провел лишь 16 минут в товарищеском матче с Канадой (0:0), передают Vesti.kz.

"Моя травма? Все очень хорошо", - приводит его слова Madrid Zone.

🗣️ Kylian Mbappé: "My injury status? I'm doing very well." pic.twitter.com/UgtXXKIgdJ — Madrid Zone (@theMadridZone) June 9, 2024

На предстоящем чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, Франция сыграет в группе D с командами Польши, Нидерландов и Австрии.

Напомним, 3 июня Мбаппе стал игроком "Реала", при этом детали контракта не уточнялись. Но сообщалось, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

Мадридцам он достался бесплатно, поскольку в начале минувшего сезона отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жерменом", истекающий 30 июня.

За ПСЖ нападающий выступал с 2017 года, в составе парижан шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.