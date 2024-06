Мбаппе "арестовали" перед Евро-2024

В соцсетях появилась фотография форварда Киллиана Мбаппе, на которой он позирует вместе с девушкой-полицейским, передают Vesti.kz.

Данная публикация была подписана: "Даже полиция хотела сфотографироваться с Килианом Мбаппе".

В комментариях пользователи шутливо отметили, что теперь Мбаппе окажется за решеткой и не сможет играть на чемпионате Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Я бы сам такой девушке сдался", - отметил один.

"Похоже, Мбаппе остается в Германии", - подчеркнул другой.

Некоторые комментаторы не обращали внимания на Киллиана, восхищаясь красотой девушки.

Even the Police wanted a picture with Kylian Mbappé 🚔 pic.twitter.com/yiCuFB7T8q