Мануэль Нойер повторил рекорд Буффона

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выйдя на матч группового этапа Евро-2024 против Венгрии повторил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона, сообщают Vesti.kz.

Для Нойера это 17-й матч на чемпионатах Европы. По данным Opta ранее такое количество игр среди вратарей было только у Буффона, завершившего карьеру.

В следующей игре против Швейцарии Мануэль установит новый вратарский рекорд на Евро.

Напомним, на Еавро-2024 сборная Германии разгромила на старте Шотландию - 5:1, а во втором туре побеждает венгров со счетом 2:0.

В заключительном туре группы A Германия и Швейцария сыграют 23 июня во Франкфурте-на-Майне.