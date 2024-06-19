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Новости по теме: Евро 2024
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Мануэль Нойер повторил рекорд Буффона

Мануэль Нойер повторил рекорд Буффона
©x.com/DFB

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выйдя на матч группового этапа Евро-2024 против Венгрии повторил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона, сообщают Vesti.kz.

Для Нойера это 17-й матч на чемпионатах Европы. По данным Opta ранее такое количество игр среди вратарей было только у Буффона, завершившего карьеру.

В следующей игре против Швейцарии Мануэль установит новый вратарский рекорд на Евро.

Напомним, на Еавро-2024 сборная Германии разгромила на старте Шотландию - 5:1, а во втором туре побеждает венгров со счетом 2:0.

В заключительном туре группы A Германия и Швейцария сыграют 23 июня во Франкфурте-на-Майне.

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Метки:
Буффон Джанлуиджи Германия Италия Венгрия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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