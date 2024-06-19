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Новости по теме: Евро 2024
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Магия Гюлера и "унижение" Модрича, или топ-8 лучших голов Евро-2024 за 1-й тур

Магия Гюлера и "унижение" Модрича, или топ-8 лучших голов Евро-2024 за 1-й тур
©instagram.com/millitakimlar/

В Германии в самом разгаре чемпионат Европы по футболу 2024 года. За пять дней команды забили 34 гола – лучшее достижение в истории первых туров групповых этапов европейских первенств. Vesti.kz сделали подборку лучших голов на этом отрезке турнира.

Матч открытия Евро-2024 в Мюнхене между сборными Германии и Шотландии подарил целую россыпь голов. Всего их было шесть (5:1), в том числе автогол. Но наибольшее впечатление произвел мяч немца Никласа Фюллькруга. Форвард дортмундской "Боруссии" вышел на замену на 63-й минуте матча, а уже спустя пять минут вколотил мяч суперударом в девятку шотландских ворот.

В "группе смерти" матч между сборными Испании и Хорватии приковал взгляды всего континента. "Красная фурия" победила со счетом 3:0, а полузащитнику Фабиану Руису удался шикарнейший гол, который может претендовать не только на звание гол тура, но и, возможно, всего группового этапа Евро-2024.

На 34-й минуте игры игрок ПСЖ вошел в штрафную хорватов и совершил изумительный дриблинг, обведя самого Луку Модрича, а также Марсело Брозовича, после чего в окружении нескольких соперников послал мяч в правый нижний угол ворот.

Также красивым вышел победный гол сборной Англии, забитый в матче с Сербией. Букайо Сака с лицевой навесил в штрафную, но мяч, задев соперника, пошел по другой траектории. Однако атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем не растерялся и в борьбе с защитником сербов эффектно вколотил мяч в верхний угол ворот. Неспроста Джуд получил в этом году премию Laureus World Sports Award в номинации "Прорыв года".

В матче между Турцией и Грузией отличился 19-летнее дарование Арда Гюлер, прозванный турецким Месси. Полузащитник мадридского "Реала", дальним ударом из-за пределов штрафной по потрясающей дуговой траектории хитроумно закрутил мяч в левую "девятку" ворот Георгия Мамардашвили, одного из лучших голкиперов Ла Лиги.

В группе А между Швейцарией и Венгрией, окончившемся победой альпийской республики со счетом 3:1, полузащитник итальянской "Болоньи" Михел Эбишер, в конце первого тайма принял мяч в районе радиуса штрафной площади и провел роскошнейший обводящий удар.

А в матче Румыния – Украина (3:0) Николае Станчу огорчил соперника на исходе получаса игры после их же ошибки. Полузащитник саудовского "Дамака" забил ошеломительный гол из-за пределов штрафной в ворота Андрея Лунина, ставшего основным голкипером "Реала" в минувшем сезоне.

И это далеко не полный список красивейших голов и голевых комбинаций первого тура. Чего стоит пас пяточкой на Кристиана Эриксена в его красивейшем голе за сборную Дании в матче со Словенией.

Или взять гол албанца Недима Байрами, забитый им на 23-й секунде матча с действующими чемпионами Европы - итальянцами, ставший самым быстрым голом на Евро за всю историю. 

Прошел только первый тур группового этапа Евро-2024, но уже сейчас можно верить, что этот чемпионат Европы удастся, по крайней мере, в историю он уже вошел!

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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