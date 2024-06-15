Лидера сборной Грузии оценили выше Роналду на Евро-2024

Бывший нападающий московского "Локомотива" Заза Джанашия сделал неожиданное заявление о результативности Криштиану Роналду на Евро-2024, передают Vesti.kz.

Джанашия отметил, что на его взгляд великий португалец не сумеет отличиться на турнире в Германии и его по голам опередит звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

"Кто забьет больше, Хвича или Криштиану? Я думаю, что Криштиану не забьет. Конечно, Хвича будет более результативным. Он – более молодой, грузин! А Роналду уже старый. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец», – цитирует бывшего игрока сборной Грузии "РБ Спорт".

Евро-2024 стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборные Португалии и Грузии сыграют в группе F вместе с командами Чехии и Турции.