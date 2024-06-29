Лидера сборной Англии предостерегли на Евро-2024

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни обратился к полузащитнику "трех львов" Джуду Беллингему, сообщают Vesti.kz. Он призвал футболиста "Реала" контролировать свои эмоции.

"В игре против Словении Беллингем не мог скрыть своего разочарования. Он оборачивался, смотрел на других, вскидывал руки вверх. Подобный язык тела посылает сигнал болельщикам, его партнерам, тренеру.

Со мной такое было. Я знаю, в какой ситуации он находится. Я много раз с этим сталкивался и просто надеюсь, что его разочарование не дойдет до красной карточки, какой-нибудь глупости или травмы.

Джуд напоминает мне меня. Ты отчаянно хочет выступить хорошо и знаешь, что мог бы играть лучше, как и вся команда, и это тебя задевает. Но не делай глупостей, Джуд", - слова Руни приводит портал Goal.