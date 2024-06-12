Криштиану Роналду вызвал восхищение перед Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес восхитился игрой Криштиану Роналду в товарищеском матче против команды Ирландии, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард "Аль-Насра" записал на свой счет дубль в этой игре, которую португальцы выиграли со счетом 3:0.

"Приверженность Роналду капитанской повязке невероятна. Мы увидели игру мирового класса в завершении атак. Но мне также понравилось то, какую работу он проделал и как пытался сделать голевую передачу.

В преддверии старта Евро я увидел здоровые отношения между игроками, которые преследуют важные ценности. Мне это очень понравилось. А эти голы - то, что нужно сохранить, чтобы потом показывать детям, ведь они невероятны", - цитирует Мартинеса Goal.