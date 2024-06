Конор Макгрегор поставил 30 миллионов на Криштиану Роналду

Известный боец UFC Конор Макгрегор сделал ставку на выступление португальской звезды Криштиану Роналду на чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

Ирландец поставил 60 тысяч фунтов на то, что форвард сборной Португалии станет лучшим бомбардиром турнира. Коэффициент составлял 15,00. Если 39-летний португалец забьет больше всех на Евро-2024, Макгрегор выиграет 900 тысяч фунтов.

60 G’s on @Cristiano to retain his Euro Golden Boot. Siuuu! pic.twitter.com/PTro8THpi0