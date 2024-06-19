Конор Макгрегор поставил 30 миллионов на Криштиану Роналду

Известный боец UFC Конор Макгрегор сделал ставку на выступление португальской звезды Криштиану Роналду на чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

Ирландец поставил 60 тысяч фунтов на то, что форвард сборной Португалии станет лучшим бомбардиром турнира. Коэффициент составлял 15,00. Если 39-летний португалец забьет больше всех на Евро-2024, Макгрегор выиграет 900 тысяч фунтов.

"60 тысяч на то, что Роналду сохранит "Золотую бутсу". Siuuu!", – написал Макгрегор.

60 G’s on @Cristiano to retain his Euro Golden Boot. Siuuu! pic.twitter.com/PTro8THpi0 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 18, 2024

Отметим, что Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого. Таким образом, форвард "Аль-Насра" сыграл на пяти чемпионатах мира и на шести чемпионатах Европы. Также он рекордсмен по количеству матчей – 26 игр в составе сборной Португалии в рамках Евро.

На прошлом чемпионате Европы ему удалось забить пять голов и стать лучшим бомбардиром турнира.