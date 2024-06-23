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Новости по теме: Евро 2024
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Кейн организовал закрытое собрание команды после матча с Данией

Кейн организовал закрытое собрание команды после матча с Данией
©facebook.com/EnglandTeam

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн собрал команду после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Данией (1:1), передают Vesti.kz.

Англичане первыми открыли счет, но не удержали победу, показав весьма посредственную игру, дав повод для критики.

По информации The Sun, в связи с этим Кейн решил, что партнеров по команде нужно встряхнуть перед следующей игрой. Он созвал команду из 26 человек на закрытое собрание без присутствия тренеров.

Хари хотел, чтобы игроки разобрались во всех разногласиях и сблизили команду, а также напомнил им, что у них есть класс, чтобы выиграть Евро.

"Харри - прирожденный лидер и хотел поднять настроение ребятам после Дании.

После той игры вся страна чувствовала себя немного подавленной, не говоря уже об игроках. Харри хотел напомнить им, насколько они хороши. Он призвал их сплотиться, больше общаться, выражать себя.

Они игроки мирового класса. Им не нужно напоминать об этом, но всем нужно время от времени подбадривать себя. Это была действительно вдохновляющая речь Харри", - пишет источник.

В третьем туре, 25 июня, сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.

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Метки:
Великобритания Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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