Жуткая травма на Евро-2024: игрока увезли в больницу. Похожее было с Эриксеном

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии омрачила жуткая травма футболиста, которая повергла в ужас весь стадион. Момент напомнил то, что произошло с датчанином Кристианом Эриксеном три года назад. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Что случилось?

Встреча команд проходила на "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте (Германия) и не предвещала беды. На 69-й минуте игры капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи подал мяч штрафную, и Барнабаш Варга жестко столкнулся с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После контакта венгерский форвард упал на газон, забился в судорогах и быстро потерял сознание.

⚡️Hungary player Barnabas Varga got a strong hit pic.twitter.com/uj0s83rz9A — Russian Market (@runews) June 23, 2024

Из-за травмы игру прервали на несколько минут. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер. Зрители на трибунах застыли от ужаса. Моментально появились флэшбеки случая Эриксена.

Позже врачи надели на игрока кислородную маску и на носилках унесли в подтрибунку.

Thoughts and prayers with Barnabas Varga❤️ pic.twitter.com/DYX2DSN2Vm — Janty (@CFC_Janty) June 23, 2024

Что известно о состоянии Варги?

По данным венгерского медиа M4 Sport, игрока увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.

Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего:

"Несколько костей на лице Барнабаса Варги были сломаны после столкновения во время матча, а также он получил сотрясение мозга. Скорее всего, ожидается операция", - говорится в заявлении федерации в социальной сети X.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси сообщил, что Варга больше не сыграет на Евро-2024. Нападающий на турнире принял участие в трех матчах, в которых записал в свой актив один гол.

"Мы слышали, что его состояние стабильное. Сейчас он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом. Не знаем, придется ли его оперировать, но точно, что он больше не сможет выступать на чемпионате Европы. Но самое главное, что с ним все в порядке", - приводит слова Росси Csakfoci.hu.

Шансы на плей-офф есть?

Отметим, что сам матч закончился победой Венгрии со счетом 1:0. Единственный гол на десятой компенсированной минуте забил Кевин Чобот (99.32). Это самый поздний гол в истории Евро без учета овертаймов.

Победу в этом матче футболисты сборной Венгрии посвятили Варге.

После трех сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Суперкомпьютер Opta высоко оценивает шансы Венгрии на выход в плей-офф Евро-2024.

Венгрия выйдет из группы, если окажется в четверке лучших команд, занявших третье место. После победы над шотландцами шансы Венгрии на выход в 1/8 финала оцениваются в 77,87 процента.