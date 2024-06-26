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Новости по теме: Евро 2024
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Известно, почему Дания обошла Словению в группе Евро-2024. Но кто от этого выиграл?

Известно, почему Дания обошла Словению в группе Евро-2024. Но кто от этого выиграл?
©instagram.com/herrelandsholdet

На Евро-2024 состоялись заключительные матчи в группе C. В результате, Англия заняла первое место в квартете, набрав больше всех очков (5). Сербия вылетала, финишировав четвертой с двумя баллами. А дальше - самое интересное.

Сборные Дании и Словении набрали по три очка. Причем обе команды имели одинаковое количество очков, разницу забитых/пропущенных мячей и равенство в личных встречах. Однако датчане все же опередили словенцев. Как так вышло - разбираются Vesti.kz.

Дания и Словения финишировали с идентичными показателями

В первом туре команды разделили очки (1:1). С соперниками по группе Дания со Словенией также сыграли вничью, причем забив и пропустив за два матча одинаковое количество голов – по одному. Так, датчане сыграли вничью с англичанами (1:1), а затем распивали мировую с Сербией (0:0). Словенцы же, наоборот, сыграли результативную ничью с сербами (1:1), а с Англией разошлись "по нулям".

"От перемены мест слагаемых сумма не изменяется" - эта формула из математики начальной школы как нельзя лучше иллюстрирует произошедшее. Дания со Словенией набрали в итоге по три очка, сыграв свои матчи в ничью, не одержав ни одной победы и не потерпев ни одного поражения.

В результате обе команды закончили групповой этап с одинаковыми статистическими показателями, но Дания оказалась выше. И вот почему.

Виноват помощник?

После матча появились две версии объяснения того, почему именно Дания заняла второе место в группе. Первая - показатели команд в квалификации к Евро-2024, где Дания опередила Словению по личным встречам в одной группе. Вторая - желтая карточка техническому директору Словении Миливое Новаковичу, полученная в игре с Данией.

Но давайте вернемся к правилам. В случае равенства очков двух или более команд после завершения всех матчей группового этапа применяются следующие критерии классификации (в порядке убывания):

· наибольшее количество очков, набранных в очных встречах между командами;
· наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;
· наибольшее количество забитых мячей в очных встречах между командами.

Здесь все просто – команды между собой сыграли в ничью, тогда смотрим далее:

· наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
· наибольшее количество забитых мячей во всех групповых матчах;
· наибольшее количество побед во всех групповых матчах.

И после этих пунктов все выглядит одинаковым. Но есть еще два дополнительных показателя:

· наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две желтые карточки);
· позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Самое интересное, что и по показателю дисциплинарных очков у сравниваемых команд вроде бы все одинаково - ни красных, ни двух желтых карточек игроки обеих команд не получали, а по желтым карточкам у них равенство - 6:6.

Но, оказывается, по правилам УЕФА считаются также карточки, выданные не только игрокам, но и тренерскому штабу сборных. И вот тут помощник тренера словенцев получил "горчишник", а у датчан такого штрафа нет. Только лишь поэтому Дания и оказалась выше.

Кому в итоге повезло?

Даже если бы и тут было равенство, то учитывались бы их игры в отборочном цикле. Занимательно, что Дания и Словения, прямо как "сладкая парочка", провели отбор в одной группе, и об этом отлично осведомлены казахстанские болельщики: ведь в ней также принимала участие сборная Казахстана. И, конечно, наши болельщики хорошо осведомлены, что и в отборочной группе Дания и Словения набрали одинаковое количество очков. Тогда датчане оказались выше словенцев по личным встречам.

Так что, не будь у тренерского штаба словенцев дисциплинарного штрафа, Дания все равно стояла бы выше. Все справедливо! Тем более обе сборные смогли пробиться в плей-офф - Дания со второго места, а Словения – с третьего.

И тут далеко не ясно, кому повезло. Дания в 1/8 финала вышла на хозяев турнира - сборную Германии, а Словении достанется на первом этапе плей-офф победитель группы Е1. И пока ею может стать любая из команд четырех команд (Бельгия, Румыния, Словакия или Украина). Так что скорее всего, болельщикам Словении стоит порадоваться такому исходу.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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