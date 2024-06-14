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Новости по теме: Евро 2024

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Италию лишили статуса фаворита Евро-2024

Италию лишили статуса фаворита Евро-2024
©x.com/EURO2024

Экс-футболист "Милана" и сборной Италии Массимо Амброзини поделился мнением о фаворите Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.com

Хотя Италия является действующим чемпионом Европы, Амброзини не впечатлен нынешней игрой "скуадры адзурры". По мнению двукратного победителя Лиги чемпионов, наибольшие шансы на победу в предстоящем турнире имеет сборная Франции.

"Думаю, у Франции сейчас самая сильная команда – там так много хороших игроков с огромным опытом. На мой взгляд, они превосходят всех конкурентов", – передает Football Italia комментарии Амброзини.

Соперниками сборной Франции по группе будут команды Австрии, Нидерландов и Польши.

Сборная Италии выступить в группе B вместе с командами Испании, Хорватии и Испании.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Италия

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