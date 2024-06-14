Италию лишили статуса фаворита Евро-2024

Экс-футболист "Милана" и сборной Италии Массимо Амброзини поделился мнением о фаворите Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.com.
Хотя Италия является действующим чемпионом Европы, Амброзини не впечатлен нынешней игрой "скуадры адзурры". По мнению двукратного победителя Лиги чемпионов, наибольшие шансы на победу в предстоящем турнире имеет сборная Франции.
"Думаю, у Франции сейчас самая сильная команда – там так много хороших игроков с огромным опытом. На мой взгляд, они превосходят всех конкурентов", – передает Football Italia комментарии Амброзини.
Соперниками сборной Франции по группе будут команды Австрии, Нидерландов и Польши.
Сборная Италии выступить в группе B вместе с командами Испании, Хорватии и Испании.
Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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