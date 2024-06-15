Испания и Хорватия представили составы на матч Евро-2024

Сборные Испании и Хорватии назвали составы на матч первого тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Соперники сыграют в группе B. Матч на "Олимпиаштадионе" в Берлине начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Трансляции доступны на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.

В другом матче этой группы в Дортмунде сыграют команды Италии и Албании. Встреча начнется в 00:00.