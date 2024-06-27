Игрок сборной Хорватии спровоцировал драку фанатов на Евро

Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с Италией (1:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, а молодой хорватский фанат после игры столкнулся с необычным и неприятным инцидентом, сообщают Vesti.kz.

Когда "пламенные" и хорватские болельщики горевали на трибунах из-за вылета команды с континентального турнира, игрок хорватской сборной Лука Иванушец подарил свою футболку одному из фанатов Ленарду Баришичу. Тот надеялся сохранить хорошее воспоминание о Евро, но неожиданно на него напали трое иностранцев и выкрали у него подаренную футболку.

Между болельщиками завязалась драка, ярая фанатка даже укусила 20-летнего Баришича за плечо. Об инциденте сообщили в полицию, тогда как молодой человек надеется, что Иванушец вышлет ему новую майку.