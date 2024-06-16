Игрок "Барселоны" резко ответил на заявление Мбаппе

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Рафинья резко отреагировал на слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе про разницу Евро и чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Ранее Мбаппе заявил, что чемпионат Европы гораздо сложнее, чем чемпионат мира.

"К сожалению для него и к счастью для нас, он проиграл на чемпионате мира против южноамериканской команды. Я бы хотел увидеть, как европейские команды играют отборочные матчи в Южной Америке на тех полях, на которые выходим мы. Тогда я бы понял, легко это или сложно", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, Франция свой первый матч на групповом этапе Евро-2024 проведет с Австрией 17 июня. Также в квартете D подопечные Дидье Дешама сыграют против Польши и Нидерландов.