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Новости по теме: Евро 2024

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Игрок "Барселоны" резко ответил на заявление Мбаппе

Игрок "Барселоны" резко ответил на заявление Мбаппе
©depositphotos.com/ChinaImages

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Рафинья резко отреагировал на слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе про разницу Евро и чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Ранее Мбаппе заявил, что чемпионат Европы гораздо сложнее, чем чемпионат мира.

"К сожалению для него и к счастью для нас, он проиграл на чемпионате мира против южноамериканской команды.

Я бы хотел увидеть, как европейские команды играют отборочные матчи в Южной Америке на тех полях, на которые выходим мы. Тогда я бы понял, легко это или сложно", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, Франция свой первый матч на групповом этапе Евро-2024 проведет с Австрией 17 июня. Также в квартете D подопечные Дидье Дешама сыграют против Польши и Нидерландов.

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Метки:
Мбаппе Килиан Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Барселона Бразилия

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