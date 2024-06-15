Игрок АПЛ эффектно отменил покушение на Роналду

Сборная Португалии продолжает подготовку к предстоящим матчам чемпионата Европы, который проходит в Германии, передает Vesti.kz.

Накануне, португальцы провели открытую тренировку, которую посетило большое число болельщиков, пожелавших увидеть Криштиану Роналду и других звезд команды.

Особо ярые фанаты прорвались на поле. Один болельщик казался особенно неуловимым для стюардов и уже приближался к Роналду, когда его остановил вратарь сборной Португалии Жозе Са.

При этом бросок голкипера, выступающего за английский "Вулверхэмптон" получился эффектным.

Отметим, что в первой игре турнира португальцы 18 июня встретятся с Чехией. Также в их группе есть сборные Грузии и Турции.