Игрок АПЛ эффектно отменил покушение на Роналду

Сборная Португалии продолжает подготовку к предстоящим матчам чемпионата Европы, который проходит в Германии, передает Vesti.kz.
Накануне, португальцы провели открытую тренировку, которую посетило большое число болельщиков, пожелавших увидеть Криштиану Роналду и других звезд команды.
Особо ярые фанаты прорвались на поле. Один болельщик казался особенно неуловимым для стюардов и уже приближался к Роналду, когда его остановил вратарь сборной Португалии Жозе Са.
При этом бросок голкипера, выступающего за английский "Вулверхэмптон" получился эффектным.
Отметим, что в первой игре турнира португальцы 18 июня встретятся с Чехией. Также в их группе есть сборные Грузии и Турции.
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