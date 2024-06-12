Хави открыл нового игрока для Евро-2024

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес поблагодарил бывшего главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса за доверие. По его словам, благодаря ему он оказался в составе сборной Испании на Евро-2024, передают Vesti.kz.

"Без него меня бы здесь не было. Он единственный в "Барселоне", кто доверял мне с тех пор, как я пришел из аренды, и я всегда буду ему очень благодарен. Я никогда бы не подумал об этом и надеюсь воспользоваться своим шансом, который дает мне тренер. Это очень тяжелый турнир (Евро), но я думаю, что уверен в себе и могу помочь команде. Есть очень сильные соперники, но у нас хорошая команда и есть возможность дойти до финала", - приводит слова игрока RAC1.

В группе B чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, Испания сыграет против Хорватии, Италии и Албании.

21-летний Лопес перешел в систему "Барселоны" в 2016 году. До этого тренировался в "Бетисе", "Рекреативо" и "Эль Кампильо". С лета 2022 года по 2023-й находился в аренде в "Линаресе", после чего вернулся в каталонский клуб. В минувшем сезоне Ла Лиги провел 31 матч и забил 8 голов.

Хави покинул "Барселону" после завершения сезона, на его место назначили немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.