Германия забила три безответных гола Шотландии в первом тайме стартового матча Евро-2024

В Мюнхене (Германия) на "Альянц-Арене" проходит стартовый матч чемпионата Европы по футболу-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Германии, хозяйка турнира, встречается с командой Шотландии. Матч проходит в рамках группы А.

После первого тайма Бундестим ведет со счетом 3:0.

Автором первого гола на Евро-2024 стал восходящая звезда сборной Германии - 21-летний полузащитник Флориан Вирц, он отличился на десятой минуте, когда мяч после его удара влетел в ворота рикошетом от штанги.

На 19-й минуте Кай Хаверц выдал голевую передачу на Джамаля Мусиала и тот пробил точно под перекладину.

В концовке первого тайма Илкай Гюндоган оказался на газоне в штрафной соперника. После просмотра VAR рефери назначил в ворота Шотландии пенальти, который точно пробил Кай Хаверц. При этом защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил красную карточку.

Кроме Германии и Шотландии в группе А также играют Венгрия и Швейцария.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.