Футбольный талант пропустит Евро-2024

Полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг не примет участие в чемпионате Европы-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза (KNVB).

Отмечается, что де Йонг все еще испытывает серьезные проблемы из-за травмы лодыжки. Плановое обследование в сборной показало, что его голеностопный сустав еще недостаточно устойчив.

Ранее главный тренер Рональд Куман включил де Йонга в окончательную заявку сборной на Евро-2024. Наставник был готов позволить полузащитнику пропустить первую игру турнира, однако и этого будет недостаточно.

В связи с этим Френки вынужден покинуть расположение сборной. Теперь футболист "Барселоны" сосредоточится на подготовке к новому сезону. Куман позже решит, вызывать ли замену де Йонгу.

Напомним, 27-летний де Йонг получил повреждение голеностопа в конце апреля и выбыл до конца клубного сезона. В минувшем сезоне футбольный талант года в Нидерландах (2018/19) провел за "Барселону" 20 матчей в Ла лиге, в которых забил два гола.

Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе D, где ей предстоит встретиться с командами Польши, Австрии и Франции.