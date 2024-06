Футболиста "забанили" за кричалки на Евро-2024: подробности

Нападающий Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча после того, как оскорбил болельщиков на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2). Даку взял в руки громкоговоритель и начал вести оскорбительные кричалки в сторону сербов и македонцев.

🇦🇱⚽️ UEFA has banned Albania's forward Mirlind Daku for two games at Euro 2024 after he led fans in anti-Serbian and anti-Macedonian chants following the match against Croatia. He won't play in Albania's game against Spain, which is crucial for Albania's qualification into the… pic.twitter.com/BBQzMqf76n

После игры Сербия подала жалобу в УЕФА. Агрессивные выкрики прозвучали не только от Даку, но и от фанатов Албании и Хорватии во время матча. В отношении Мирлинда было немедленно начато расследование, результатом которого стало решение о дисквалификации нападающего на два матча Евро-2024.

Таким образом, Даку не поможет сборной Албании в решающем матче группового этапа Евро-2024 с Испанией, который состоится 24 июня, и пропустит 1/8 финала турнира, если албанцы выйдут из группы.

Между тем, Федерация футбола Северной Македонии требовала наказать Даку за оскорбительные кричалки и ждала от албанского футболиста публичных извинений за его поведение.

Позднее форвард "Рубина" принес извинения, объяснив свои действия нахлынувшими эмоциями после матча.

🚨 Mirlind Daku's "apology" for chants against Macedonia.



The least authentic apology. Not one mention of the word sorry, Macedonia or what he's actually done.



Almost seems to double down, "Love Albania without borders"@UEFA punish this guy. pic.twitter.com/vbNl1g0K5P