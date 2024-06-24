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Новости по теме: Евро 2024
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Футболиста "забанили" за кричалки на Евро-2024: подробности

Футболиста "забанили" за кричалки на Евро-2024: подробности
©instagram.com/mirlind19daku

Нападающий Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча после того, как оскорбил болельщиков на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2). Даку взял в руки громкоговоритель и начал вести оскорбительные кричалки в сторону сербов и македонцев.

После игры Сербия подала жалобу в УЕФА. Агрессивные выкрики прозвучали не только от Даку, но и от фанатов Албании и Хорватии во время матча. В отношении Мирлинда было немедленно начато расследование, результатом которого стало решение о дисквалификации нападающего на два матча Евро-2024.

Таким образом, Даку не поможет сборной Албании в решающем матче группового этапа Евро-2024 с Испанией, который состоится 24 июня, и пропустит 1/8 финала турнира, если албанцы выйдут из группы.

Между тем, Федерация футбола Северной Македонии требовала наказать Даку за оскорбительные кричалки и ждала от албанского футболиста публичных извинений за его поведение.

Позднее форвард "Рубина" принес извинения, объяснив свои действия нахлынувшими эмоциями после матча. 

"Принятие извинений - это проявление силы духа, и я чувствую нравственную и профессиональную обязанность сделать это перед всеми, кто пострадал, - заявил Даку. - Как и у любого футболиста, в таких ситуациях эмоции находятся на высоком уровне, который можно понять только на поле. Трудно передать ощущения от выступления за эту национальную команду, перед этими прекрасными болельщиками, которые дарят нам безграничную любовь".

Напомним, что это не единственный инцидент на Евро-2024. Ранее УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Албании на 21 250 фунтов стерлингов (25 000 евро) за "распространение провокационных сообщений, не соответствующих спортивному мероприятию".

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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