Францию исключили из числа фаворитов Евро-2024

Чемпион мира среди молодежи в составе сборной СССР Валерий Петраков в интервью "Матч ТВ" высказался о фаворитах проходящего в Германии Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Он не стал включать сборную Франции в число претендентов на победу.

- Кто дойдет до финала, кто станет чемпионом?

- От сборной Италии и Англии ожидали более качественной игры, если они так будут играть в плей‑офф, то шансов выиграть чемпионат Европы у них нет. Хорошо выглядят Испания и Германия, несмотря на поражение от Грузии, свое слово должны сказать португальцы. Кто‑то из этих трех сборных выиграет турнир.

- Расширение чемпионата Европы до 24 сборных повлияло на качество турнира?

- Думаю, что нет. Единственная сборная, которая провалилась, это Польша. Остальные бились до конца, не было явных аутсайдеров.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля.