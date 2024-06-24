Фиаско Франции, рекорд Роналду и первый неудачник Евро-2024, а Сербия и Украина спаслись?

На чемпионате Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни на полях Германии, состоялись матчи второго тура групповой стадии, которые подарили много восхитительных моментов. О главных из них - в материале Vesti.kz.

Нули Франции и необычный "дубль"

Второй тур Евро-2024 выдался более бескомпромиссным, чем первый. Если в стартовом туре была только одна ничья, то в последующем – целых шесть: ровно половина матчей тура не выявили победителей! Кроме того, результативность команда упала с 2.83 мяча за игру в первом туре до 2.25 во втором.

А один из ничейных результатов вообще оказался первым безголевым на Евро-2024 - сборные Франции и Голландии не смогли пробить оборону друг друга. Хотя так то, на 69-й минуте встречи полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс дальним ударом заставил капитулировать Меньяна. Однако ВАР просигнализировал арбитру о том, что находящийся в пассивном офсайде голландский "бровочник" Дензел Думфрис, мешал вратарю французской сборной отразить удар в этом моменте. В итоге судья встречи согласился с видеоассистенами и отменил взятие ворот. Голландцы конечно были в совершенном шоке и выражали несогласие с мнением арбитра.

А начался второй тур с результативной ничьи Хорватии и Албании, подарившей целых четыре гола, два из которых были забиты одним игроком в обои ворота. Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула на 76-й минуте, спустя четыре минуты после выхода на замену, забил гол в свои ворота и, казалось, обрек свою команду на поражение. Однако в компенсированное время хавбек "Дармштадта 98" поразил ворота соперника и спас Албанию от поражения (2:2).

Германия, Испания и Португалия – в плей-офф, курьезный автогол и новый рекорд Роналду

Три сборные по итогам тура смогли досрочно выйти из группы – это Германия, Испания и Португалия. Причем все трое заняли первые места в своих квартетах (немцы уже сыграли все три матча).

Не обошлось и без "лучшего бомбардира" Евро-2024. Так, если в матче между сборными Испании и Италии (1:0) автогол стал единственным и определяющим, то турки "отличились" в матче против португальцев.

Защитник Самет Акайдын сделал передачу назад голкиперу, не посмотрев, что тот вышел из ворот и, по сути, похоронил интригу в матче, сделав счет 2:0 в пользу соперника.

Всего же на Евро-2024 было забито уже шесть голов в свои ворота и пока это второй результат в истории: на прошлом Евро было 11 автоголов.

That Turkey own goal in a video 🤷‍♂️pic.twitter.com/BhdBVfbeh7 — Football Report (@FootballReprt) June 22, 2024

А в третьем голе португальской сборной поучаствовал их звездный форвард Криштиану Роналду, отдавший голевой пас Бруну Фернандешу. Этот ассист стал седьмым на Евро для капитана Португалии, благодаря чему он вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории европейских чемпионатов. До этого Криштиану делил звание лучшего ассистента с чешским форвардом Карелом Поборски

Польша едет домой, а Сербия и Украина пока спаслись

Сборная Польши, проиграв Австрии со счетом 1:3, стала первой командой, досрочно потерявшей шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Даже с третьего места, на которое "орлы" уже не смогут взобраться даже в случае своей победы в третьем туре над Францией – при равенстве очков с Австрией Польша будет ниже нее по личным встречам.

Примечательно, что решающий гол на 66-й минуте встречи поляки пропустили уже тогда, когда на поле вышел лидер их сборной – Роберт Левандовски, который из-за травмы пока не готов играть полноценный матч. По злой иронии судьбы, матч третьего тура, в котором звездный форвард может принять участие с первых минут, уже ничего не будет решать.

Таким образом, наш предтурнирный прогноз по группе D о том, что для Польши отсутствие Левандовски на старте турнира скажется и сборная, скорее, будет аутсайдером квартета, сбылся.

Сборная Сербии в группе С очень была близка к участи поляков и смогла избежать ее буквально на последних секундах матча со Словенией, когда вышедший на замену форвард Лука Йович головой замкнул подачу с углового полузащитника Ивана Илича, сравняв счет в матче. Так Сербия взяла свое первое очко на этом Евро, благодаря чему все еще сохраняет шансы на выход из группы.

А вот сборная Украины, проигрывая после первого тайма Словакии и также находящаяся на краю пропасти, после перерыва смогла не только сравнять счет, но и за десять минут до конца основного времени матча забить победный гол! В итоге украинцы не просто спаслись, но и выровняли ситуацию: на данный момент все сборные группы Е имеют одинаковое количество очков – по три, так как Бельгия в очень уверенном стиле обыграла сборную Румынии, забив по голу в каждом тайме.

Прогноз Vesti.kz по "группе жизни" также оправдался.

Историческая ничья Грузии, а Шик обошел легенд футбола

И наконец, сборная Грузии добилась своего исторического результата – набрала первое очко на Евро, сыграв вничью с Чехией (1:1). Жорж Микаутадзе, реализовав пенальти, пока является вообще единственным, кто забивал за Грузиию на Евро и с двумя мячами делит первое место в гонке бомбардиров первенства с Джамалом Мусиалой (Германия) и Иваном Шранцем (Словакия) после двух туров.

Отличившийся у чехов форвард "Байера" Патрик Шик забил уже свой шестой гол на двух Евро, выйдя на единоличное первое место среди чехов, обойдя Милана Бароша, а также таких легенд футбола, как Зинедин Зидан, Фернандо Торрес, Роберт Левандовски, Марио Гомес и Юрген Клинсманн.

По этому показателю звезда чешской сборной сравнялась с такими знаменитыми мастерами как Нуну Гомеш (Португалия), Тьерри Анри (Франция), Ромелу Лукаку (Бельгия), Альваро Мората (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция), Уэйн Руни (Англия), Патрик Клюйверт и Руд ван Нистелрой (оба — Нидерланды)

А лучшим игроком матча признан грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Вратарь "Валенсии" занимает первое место после двух туров на Евро по количеству отраженных бросков(15)

Более того, Мамардашвили занял второе место по количеству сейвов в одном матче на Евро - 11. Лучший результат в истории Евро (12 отраженных бросков) принадлежит голкиперу сборной Латвии Александру Колинько, зафиксированных в матче с Нидерландами на Евро- 2004.