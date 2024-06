Фиаско Франции, рекорд Роналду и первый неудачник Евро-2024, а Сербия и Украина спаслись?

На чемпионате Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни на полях Германии, состоялись матчи второго тура групповой стадии, которые подарили много восхитительных моментов. О главных из них - в материале Vesti.kz.

Второй тур Евро-2024 выдался более бескомпромиссным, чем первый. Если в стартовом туре была только одна ничья, то в последующем – целых шесть: ровно половина матчей тура не выявили победителей! Кроме того, результативность команда упала с 2.83 мяча за игру в первом туре до 2.25 во втором.

А один из ничейных результатов вообще оказался первым безголевым на Евро-2024 - сборные Франции и Голландии не смогли пробить оборону друг друга. Хотя так то, на 69-й минуте встречи полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс дальним ударом заставил капитулировать Меньяна. Однако ВАР просигнализировал арбитру о том, что находящийся в пассивном офсайде голландский "бровочник" Дензел Думфрис, мешал вратарю французской сборной отразить удар в этом моменте. В итоге судья встречи согласился с видеоассистенами и отменил взятие ворот. Голландцы конечно были в совершенном шоке и выражали несогласие с мнением арбитра.

View this post on Instagram

А начался второй тур с результативной ничьи Хорватии и Албании, подарившей целых четыре гола, два из которых были забиты одним игроком в обои ворота. Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула на 76-й минуте, спустя четыре минуты после выхода на замену, забил гол в свои ворота и, казалось, обрек свою команду на поражение. Однако в компенсированное время хавбек "Дармштадта 98" поразил ворота соперника и спас Албанию от поражения (2:2).

View this post on Instagram

Три сборные по итогам тура смогли досрочно выйти из группы – это Германия, Испания и Португалия. Причем все трое заняли первые места в своих квартетах (немцы уже сыграли все три матча).

Не обошлось и без "лучшего бомбардира" Евро-2024. Так, если в матче между сборными Испании и Италии (1:0) автогол стал единственным и определяющим, то турки "отличились" в матче против португальцев.

Защитник Самет Акайдын сделал передачу назад голкиперу, не посмотрев, что тот вышел из ворот и, по сути, похоронил интригу в матче, сделав счет 2:0 в пользу соперника.

Всего же на Евро-2024 было забито уже шесть голов в свои ворота и пока это второй результат в истории: на прошлом Евро было 11 автоголов.

That Turkey own goal in a video 🤷‍♂️pic.twitter.com/BhdBVfbeh7