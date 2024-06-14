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Новости по теме: Евро 2024

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Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций

Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций
©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev

Сегодня, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу - все игры турнира в Казахстане покажут в прямом эфире, сообщают Vesti.kz

Представляем вашему вниманию расписание трансляций матчей Евро-2024, которые пройдут на десяти стадионах Германии.

Все матчи Евро-2024 будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Прямая трансляция матча-открытия Евро-2024

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня, 14 июня, между командами Германии и Шотландии на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал турнира состоится 14 июля на "Олимпиаштадионе" в Берлине.

Игры группового этапа пройдут с 14 по 26 июня, а плей-офф стартует 29 июня.

Расписание игр Евро-2024 по футболу

14 июня
23:40 Церемония открытия
00:00 Германия — Шотландия

15 июня
18:00 Венгрия — Швейцария
21:00 Испания — Хорватия
00:00 Италия — Албания

16 июня
18:00 Польша — Нидерланды
21:00 Словения — Дания
00:00 Сербия — Англия

17 июня
18:00 Румыния — Украина
21:00 Бельгия — Словакия
00:00 Австрия — Франция

18 июня
21:00 Турция — Грузия
00:00 Португалия — Чехия

19 июня
18:00 Хорватия — Албания
21:00 Германия — Венгрия
00:00 Шотландия — Швейцария

20 июня
18:00 Словения — Сербия
21:00 Дания — Англия
00:00 Испания — Италия

21 июня
18:00 Словакия — Украина
21:00 Польша — Австрия
00:00 Нидерланды — Франция

22 июня
18:00 Грузия — Чехия
21:00 Турция — Португалия
00:00 Бельгия — Румыния

23 июня
00:00 Шотландия — Венгрия
00:00 Швейцария — Германия

24 июня
00:00 Албания — Испания
00:00 Хорватия — Италия

25 июня
21:00 Нидерланды — Австрия
21:00 Франция — Польша
00:00 Дания — Сербия
00:00 Англия — Словения

26 июня
21:00 Словакия — Румыния
21:00 Украина — Бельгия
00:00 Чехия — Турция
00:00 Грузия — Португалия

29 июня
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала

30 июня
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала

1 июля
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала

2 июля
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала

5,6 июля
21:00 1/4 финала

9,10 июля 
00:00 1/2 финала

14 июля
00:00 Финал.

Расписание трансляций Евро-2024 на телеканалах Qazsport и Qazaqstan

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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