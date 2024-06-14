Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций

Сегодня, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу - все игры турнира в Казахстане покажут в прямом эфире, сообщают Vesti.kz

Представляем вашему вниманию расписание трансляций матчей Евро-2024, которые пройдут на десяти стадионах Германии.

Все матчи Евро-2024 будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Прямая трансляция матча-открытия Евро-2024

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня, 14 июня, между командами Германии и Шотландии на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал турнира состоится 14 июля на "Олимпиаштадионе" в Берлине.

Игры группового этапа пройдут с 14 по 26 июня, а плей-офф стартует 29 июня.

Расписание игр Евро-2024 по футболу

14 июня

23:40 Церемония открытия

00:00 Германия — Шотландия

15 июня

18:00 Венгрия — Швейцария

21:00 Испания — Хорватия

00:00 Италия — Албания

16 июня

18:00 Польша — Нидерланды

21:00 Словения — Дания

00:00 Сербия — Англия

17 июня

18:00 Румыния — Украина

21:00 Бельгия — Словакия

00:00 Австрия — Франция

18 июня

21:00 Турция — Грузия

00:00 Португалия — Чехия

19 июня

18:00 Хорватия — Албания

21:00 Германия — Венгрия

00:00 Шотландия — Швейцария

20 июня

18:00 Словения — Сербия

21:00 Дания — Англия

00:00 Испания — Италия

21 июня

18:00 Словакия — Украина

21:00 Польша — Австрия

00:00 Нидерланды — Франция

22 июня

18:00 Грузия — Чехия

21:00 Турция — Португалия

00:00 Бельгия — Румыния

23 июня

00:00 Шотландия — Венгрия

00:00 Швейцария — Германия

24 июня

00:00 Албания — Испания

00:00 Хорватия — Италия

25 июня

21:00 Нидерланды — Австрия

21:00 Франция — Польша

00:00 Дания — Сербия

00:00 Англия — Словения

26 июня

21:00 Словакия — Румыния

21:00 Украина — Бельгия

00:00 Чехия — Турция

00:00 Грузия — Португалия

29 июня

21:00 1/8 финала

00:00 1/8 финала

30 июня

21:00 1/8 финала

00:00 1/8 финала

1 июля

21:00 1/8 финала

00:00 1/8 финала

2 июля

21:00 1/8 финала

00:00 1/8 финала

5,6 июля

21:00 1/4 финала

9,10 июля

00:00 1/2 финала

14 июля

00:00 Финал.

Расписание трансляций Евро-2024 на телеканалах Qazsport и Qazaqstan

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