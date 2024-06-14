Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций

Сегодня, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу - все игры турнира в Казахстане покажут в прямом эфире, сообщают Vesti.kz
Представляем вашему вниманию расписание трансляций матчей Евро-2024, которые пройдут на десяти стадионах Германии.
Прямая трансляция матча-открытия Евро-2024
Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня, 14 июня, между командами Германии и Шотландии на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал турнира состоится 14 июля на "Олимпиаштадионе" в Берлине.
Игры группового этапа пройдут с 14 по 26 июня, а плей-офф стартует 29 июня.
14 июня
23:40 Церемония открытия
00:00 Германия — Шотландия
15 июня
18:00 Венгрия — Швейцария
21:00 Испания — Хорватия
00:00 Италия — Албания
16 июня
18:00 Польша — Нидерланды
21:00 Словения — Дания
00:00 Сербия — Англия
17 июня
18:00 Румыния — Украина
21:00 Бельгия — Словакия
00:00 Австрия — Франция
18 июня
21:00 Турция — Грузия
00:00 Португалия — Чехия
19 июня
18:00 Хорватия — Албания
21:00 Германия — Венгрия
00:00 Шотландия — Швейцария
20 июня
18:00 Словения — Сербия
21:00 Дания — Англия
00:00 Испания — Италия
21 июня
18:00 Словакия — Украина
21:00 Польша — Австрия
00:00 Нидерланды — Франция
22 июня
18:00 Грузия — Чехия
21:00 Турция — Португалия
00:00 Бельгия — Румыния
23 июня
00:00 Шотландия — Венгрия
00:00 Швейцария — Германия
24 июня
00:00 Албания — Испания
00:00 Хорватия — Италия
25 июня
21:00 Нидерланды — Австрия
21:00 Франция — Польша
00:00 Дания — Сербия
00:00 Англия — Словения
26 июня
21:00 Словакия — Румыния
21:00 Украина — Бельгия
00:00 Чехия — Турция
00:00 Грузия — Португалия
29 июня
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала
30 июня
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала
1 июля
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала
2 июля
21:00 1/8 финала
00:00 1/8 финала
5,6 июля
21:00 1/4 финала
9,10 июля
00:00 1/2 финала
14 июля
00:00 Финал.
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