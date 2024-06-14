Евро-2024: представление группы F с Роналду, Хвичей и "турецким Месси"

Закрываем серию материалов, посвященную участникам чемпионата Европы по футболу 2024 года. Vesti.kz рассказывает про группу F, которая собрала сборные Португалии, Чехии, Турции и Грузии.

И если первые три сборные уже участвовали на европейских первенствах, более того завоевывали медали, то Грузия впервые примет участие в турнире сильнейших европейских сборных. Также интрига группы в том, что в ней играют оба лучших бомбардира прошлого первенства и сейчас у них есть возможность в очном противостоянии выявить самого лучшего.

Португалия

Главным фаворитом группы F считается команда, ведомая легендой мирового футбола – Криштиану Роналду. 39-летний суперфорвард, для которого этот Евро, возможно, станет последним, подходит к нему в оптимальной форме: в последнем товарищеском матче с Ирландией (3:0) звезда "Аль-Насра" сделал дубль. Важность Роналду для сборной по-прежнему неоспорима – без него португальцы тремя днями ранее проиграли в товарищеском матче Хорватии (1:2).

Португалия с Роналду уже выигрывала Евро-2016, брала бронзовые медали в 2012 году, а также на заре карьеры величайшего португальского футболиста завоевывала серебряные медали домашнего Евро-2004, в финале уступив Греции (0:1).

Всего Португалия восемь раз участвовала на Евро, в эпоху "до Роналду" португальцы были третьими на Евро-84 и Евро-2000. Таким образом, у "селесао" всего одно золотая, серебренная и целых четыре бронзовых медалей на европейских первенствах.

На последнем Евро сборная вышла из группы F c третьего места и проиграла в 1/8 финала Бельгии (0:1).

Криштиану Роналду является рекордсменом по числу матчей на Евро - 25 в пяти последних турнирах (с 2004 года).

Он же является лучшим бомбардиром Португалии на Евро - 14 голов: это также лучший результат вообще среди всех сборных Европы в истории.

Главный тренер – Роберто Мартинес (с 2023 года). Раньше тренировал "Эвертон" и сборную Бельгии, с которой он выиграл бронзовые медали на ЧМ-2018 в России. Сумеет ли он повторить, а может и улучшить это достижение уже на Евро-2024 с Португалией?

В отборочном цикле в своей группе Португалия не потеряла ни одного очка, без вариантов взяв первое место, опередив Словакию на восемь очков. Не спроста, в рейтинге ФИФА португальцы занимают высокое шестое место.

Лучшим бомбардиром в отборочном турнире у Португалии стал, конечно же, Роналду с 10 голами.

Кроме форварда "Аль-Насра" в атаке сборной есть такие сильные игроки, как Рафаэль Леау из "Милана", Гонсалу Рамуш из ПСЖ, в полузащите Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед", Бернарду Силва из "Манчестер Сити", а в защите легендарный ветеран Пепе из "Порту".

Чехия

Как независимая страна участвовала на Евро целых семь раз, причем дважды брала медали – на дебютном для себя Евро-96 чехи дошли до финала, где проиграли Германии в дополнительное время (1:2), а в 2004 году взяли бронзу, дойдя до полуфинала, где проиграли будущим победителям – Греции лишь в дополнительное время (0:1).

Еще дважды "гордые львы" выходили в четвертьфинал, в том числе и на последнем Евро-2020, где выйдя из группы D с третьего места, чехи затем неожиданно обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:0, но в четвертьфинале проиграли датчанам (1:2).

Патрик Шик ("Байер-04") стал лучшим бомбардиром Евро-2020 совместно с Роналду, забив 5 голов. Теперь же их сборные сведены в одну группу, кто же станет более успешным?

Рекордсменам по числу сыгранных матчей на Евро являются Петр Чех и Карел Поборски - по 14.

Лучшие бомбардиры на чемпионатах Европы - Милан Барош и Патрик Шик (по 5 голов).

С 2024 года у Чехии новый главный тренер – Иван Гашек, впрочем он уже руководил сборной в 2009 году. Был тренером пражской "Спарты", тренировал клубы Франции, Японии и ОАЭ, а последним местом работы была сборная Ливана. Гашек является родственником (кузеном) прославленного хоккейного голкипера Доминика Гашека.

В отборочном цикле чехи уступили Албании первое место при равенстве очков (по дополнительным показателям), но обошли занявшую третье место Польшу на четыре очка и квалифицировались на Евро. Лучшими бомбардирами чехов на групповом этапе стали Томаш Соучек ("Вест Хэм Юнайтед") и Вацлав Черны ("Вольфсбург"), забившие по 3 мяча.

Явное большинство игроков сборной (15) представляют чешские клубы. Но пять игроков играют в Бундеслиге: три игрока "Байера-04" (голкипер Матей Коварж, нападающие Патрик Шик и Адам Гложек), защитник "Хоффенхайма" Давид Юрасек и полузащитник "Вольфсбурга" Вацлав Черны.

Помимо Шика, Черны и капитана сборной Соучека, ключевым игроком является защитник "Вест Хэм Юнайтед" Владимир Цоуфал. Стоит отметить что в Чехии идет вовсю смена поколений: сборная этой страны является самой молодой среди всех участников Евро-2024 по статистике – средний возраст команды 25,3 лет.

Турция

Сборная уже участвовала на Евро пять раз и в 2008-м выходила в полуфинал и, тем самым, взяла бронзовые награды первенства.

Рекордсменом Турции по числу сыгранных матчей на Евро является экс-голкипер "Барселоны" Речбер Рюштю - 9.

Лучший бомбардир команды на чемпионатах Европы - Семих Шентюрк, забивший три гола.

На последнем Евро сборная Турции не смогла выйти из своей группы, заняв в ней последнее место, проиграв все три своих матча (Италии, Уэльсу и Швейцарии).

Главным тренером сборной с 2023 года является итальянец Винченцо Монтелла, работавший в итальянских "Роме", "Катании", "Фиорентине", "Сампдории", "Милане", в испанской "Севилье", а также в турецком клубе "Адана Демирспор".

В отборочном цикле Турция смогла занять первое место в своей группе, опередив Хорватию на одно очко: пять побед, две ничьи и одно поражение.

Лучшими бомбардирами на групповом этапе стали Керем Актюркоглу ("Галатасарай") и Дженк Тосун ("Бешикташ"), забившие по 2 гола.

Капитан команды – Хакан Чалханоглу из "Интера", в составе которого в этом сезоне стал чемпионом Италии. Помимо капитана и форвардов Актюркоглу и Тосуна следует выделить молодых 19-летних дарований: полузащитника Арда Гюлера из мадридского "Реала", которого в Турции называют не иначе как местным (турецким) Месси, и форварда "Ювентуса" Кенан Йелдыза.

Самое интересное, что турецкая сборная является второй по молодости состава, после чешской со средним возрастом игроков в 25,8 лет. Так что в Турции тоже идет смена поколений: таким образом в одной группе F сыграют две самые молодые сборные турнира!

Грузия

Дебютант Евро занимает только 75-е место в рейтинге ФИФА. Грузия завоевала историческую путевку благодаря формату Лиги наций: в стыковых матчах Лиги наций в полуфинале победили Люксембург (2:0), а в финале – обидчика сборной Казахстана, греков (0:0, 4:2 по пенальти)

А в своей отборочной группе А Грузия заняла только четвертое место с восьмью очками, пропустив вперед не только квалифицировавшихся Испанию и Шотландию, но и Норвегию. Даже разница мячей в отборе у грузин была отрицательной (-6), а лучшим бомбардиром сборной стал, конечно же, Хвича Кварацхелия ("Наполи") с четырьмя забитыми голами.

Главный тренер сборной – Вилли Саньоль (Франция), с февраля 2021 года. Тренировал молодежную сборную Франции и "Бордо".

Главная звезда сборной – Хвича, основной голеадор команды, несмотря на 23 года. Капитан команды – защитник Гурам Кашия из "Слована". Рекордсмен игр за сборную (112).

Также стоит отметить молодого 23-летнего голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили, ставшего национальным героем после матча с Грецией (отстоял на "ноль" и выиграл послематчевую серию пенальти).