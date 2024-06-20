На Евро-2024 повторили лучший гол года. Как это связано с Казахстаном?

Защитник сборной Турции по футболу Мерт Мюлдюр отметился красивым голом на Евро-2024, который может претендовать на звание лучшего по итогам года, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче первого тура группового этапа против команды Грузии. На 25-й минуте игрок "Фенербахче" ударом с лету отправил мяч в ближнюю девятку, открыв счет в игре.

Многим этот удар напомнил знаменитый гол другого турецкого футболиста Хамита Алтынтопа, забитый им в ворота сборной Казахстана (в квалификации Евро-2012) и получивший награду Ференца Пушкаша, как лучший гол года.

Напомним, та встреча прошла в сентябре 2010 года на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:0 в пользу турецкой сборной.

Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу Турции. Помимо Мюлдюра в составе победителей голы забили Арда Гюлер (65-я) и Керем Актюркоглу (90+7). У проигравших отличился Жорж Микаутадзе (32-я), который стал автором первого гола в истории сборной Грузии на Евро.

Во втором туре турки 22 июня сыграют с командой Португалии, а Грузия, которая впервые играет в финальной части крупного международного турнира, в тот же день встретятся со сборной Чехии.