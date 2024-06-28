ESPN списал чемпиона и выбрал главного фаворита Евро-2024

ESPN опубликовал обновленный рейтинг фаворитов чемпионата Европы по футболу после завершения группового этапа, передает Vesti.kz.

Лидером списка стала Испания. В топ-3 также вошли Португалия и Франция. При этом, действующий чемпион Италия, оказался на девятом месте. Меньше всего издание верит в команду Словении.

Полный рейтинг:

1. Испания

2. Португалия

3. Франция

4. Германия

5. Англия

6. Австрия

7. Нидерланды

8. Швейцария

9. Италия

10. Бельгия

11. Словакия

12. Дания

13. Турция

14. Румыния

15. Грузия

16. Словения

Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.