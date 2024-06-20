Дания - Англия: прямая трансляция матча Евро-2024

Сегодня, 20 июня, сборная Англии по футболу проведет матч с командой Дании в рамках второго тура группового этапа Евро-2024, передают Vesti.kz.

Встреча группы С пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) и начнется в 21:00 по астанинскому времени.

В другом матче этого квартета сборная Словении сыграет с командой Сербии. Начало - в 18:00.

В прямом эфире обе игры покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Напомним, сборная Дании стартовала на Евро-2024 с ничьей со Словенией (1:1), а Англия в первом матче на турнире с минимальным счетом обыграла команду Сербии - 1:0.