Чемпион мира удивил выбором лучшего футболиста Евро-2024

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус выбрал лучшего футболиста по итогам групповой стадии Евро-2024, сообщают Vesti.kz. 63-летний немец отметил форварда сборной Австрии и дортмундской "Боруссии" Марселя Забитцера.

"На данный момент моим лучшим игроком на Евро-2024 является Марсель Забитцер. Мне нравится его легкость, изящество, то, как он использует своих партнеров по команде, как он отрабатывает сзади, с какой скоростью движется вперед. Я не помню его таким в Дортмунде", - слова Маттеуса приводит Bulinews.

Сборная Австрии заняла первое место в группе D. Забитцер в матче третьего тура с Нидерландами (3:2) отметился победным голом. В 1/8 финала эта команда сыграет с Турцией.

Напомним, Маттеус в составе сборной ФРГ становился чемпионом Европы 1980 года и выиграл чемпионат мира 1990 года.