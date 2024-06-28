Буффон выбрал открытие чемпионата Европы: раньше он его не видел

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон назвал игроков, ставших по его мнению открытиями проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Меня определенно удивили парни, играющие на флангах у Испании (Ламин Ямаль и Нико Уильямс). Я, конечно, знал о них, но прежде не видел вживую. В них явно есть нечто особенное. Судя по тому, что я видел по телевизору, на турнире в Германии есть таланты, которые дают надежду на будущее. У Португалии сильная команда, а у Франции - очень опытный тренер и отличные исполнители", - цитирует Буффона пресс-служба УЕФА.