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Новости по теме: Евро 2024
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Буффон выбрал открытие чемпионата Европы: раньше он его не видел

Буффон выбрал открытие чемпионата Европы: раньше он его не видел
©x.com/EURO2024

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон назвал игроков, ставших по его мнению открытиями проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Меня определенно удивили парни, играющие на флангах у Испании (Ламин Ямаль и Нико Уильямс). Я, конечно, знал о них, но прежде не видел вживую. В них явно есть нечто особенное. Судя по тому, что я видел по телевизору, на турнире в Германии есть таланты, которые дают надежду на будущее. У Португалии сильная команда, а у Франции - очень опытный тренер и отличные исполнители", - цитирует Буффона пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Испании, в составе которой выступают Ямаль и Уильямс с первого места вышла из группы B. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной Грузии.

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Метки:
Еврофутбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу Футбол Испания Италия Буффон Джанлуиджи

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