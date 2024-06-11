Блеснут и получат повышение? 5 игроков, для которых Евро-2024 - шанс сделать шаг вперед

Крупные международные турниры, как чемпионаты Европы, всегда дают возможность молодым игрокам заявить о себе как никогда громко. После каждого такого турнира миру открываются новые футбольные звезды. И Евро-2024 точно не станет исключением. Корреспондент Vesti.kz назвал имена пяти футболистов, для которых этот турнир может стать большим толчком для развития карьеры.

Предстоящее континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 24 команды оспорят звание лучшей команды Европы, а действующими обладателями титула являются футболисты сборной Италии.

22-летний португальский защитник может закрепиться в качестве одной из восходящих звезд мирового футбола. Он дебютировал в сборной год назад, но уже провел восемь игр и забил два мяча. В последних товарищеских матчах он раз за разом появляется на поле.

Конечно, конкуренция в сборной Португалии сильная в каждой линии, но Инасиу по силам выцарапать себе место в старте. Тем более он хорошо справляется не только с прямыми обязанностями в обороне, но и успешно помогает атаке. В прошедшем розыгрыше Лиги Европы он забил трижды.

Команда Роберто Мартинеса входит во всевозможные рейтинги фаворитов предстоящего Евро, и успешное выступление команды только поможет прогрессу Гонсалу. Вполне возможно, что парень покинет родной "Спортинг" этим летом и уедет на повышение.

Турецкая сборная сыграет как раз в группе с Португалией, Чехией и Грузией. Понятно, что основными фаворитами квартета являются португальцы, но турки наверняка будут бороться за вторую путевку в плей-офф. И помочь в этом определенно должен 25-летний вингер "Галатасарая" Актюркоглу.

Он уже четыре сезона провел в стамбульском клубе, зарекомендовав себя как один из лидеров на поле. В прошедшем сезоне он выбил статистику 15+9 за клуб во всех турнирах, забив в том числе в обоих матчах с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

За четыре года в "Галатасарае" Керем набирает в среднем по 20 голевых действий за сезон. Кажется, что в Турции он уже добился всего, в очередной раз став чемпионом страны. Сейчас наступило идеальное время, чтобы уехать в одну из топовых европейских лиг. Если ему удастся хорошо проявить себя на Евро, то вероятность этого будет очень высокой.

22-летний полузащитник-разрушитель в этом году стал одним из важнейших игроков бельгийцев. Во всех четырех сыгранных товарищеских встречах он появлялся на поле неизменно. И это первая подобная серия в международной карьере хавбека "Эвертона".

Два года назад ливерпульцы заплатили за него 35 миллионов евро. Но выступление ирисок нельзя назвать успешным, так как команда финишировала во второй половине таблицы АПЛ. Это явно не соответствует амбициям футболиста.

Не исключено, что по итогам Евро-2024 агенты Амаду займутся активным поиском нового клуба для своего клиента. Заинтересованные точно найдутся.

26-летний игрок стал одним из самых заметных английских защитников в завершившемся клубном сезоне. В составе "Астон Виллы" Конса отыграл 50 матчей во всех турнирах. В ноябре прошлого года он получил первый вызов в сборную Англии, но дебютировал за нее только в 2024-м.

Как и в случае с Онаной в Бельгии, Эзри поучаствовал во всех матчах своей сборной в этом году. И это большая заявка на то, что в ходе Евро-2024 он продолжит получать стабильную игровую практику.

В АПЛ бирмингемцы заняли четвертое место и заполучили путевку в Лигу чемпионов. Но не факт, что это поможет сохранить Эзри в команде, ведь топ-клубы будут заинтересованы в приглашении новой звезды сборной Англии.

Артем Довбик (Украина)

Лучший бомбардир сезона Ла Лиги готовится к Евро с особым настроем. 26-летнему форварду "Жироны" наверняка хочется подкрепить клубные успехи хорошими показателями на главном турнире лета.

41 матч, 25 голов и 10 ассистов - статистика Довбика в сезоне 2023/24, если учитывать все матчи "Жироны". За один сезон его рыночная стоимость выросла с 15 до 35 миллионов евро, и это еще не предел. В составе сборной Украины он забивает в среднем раз в три матча - 27 игр и девять мячей.

"Жирона" финишировала третьей в чемпионате Испании и дебютирует в Лиге чемпионов уже осенью. Но, как и в случае с Консой, это не гарантия того, что Артем останется в нынешней команде. На его продаже хорошо может заработать клуб, да и сам украинец может оказаться в команде с чемпионским опытом и серьезными амбициями. Ведь кто бы что ни говорил, "Жироне" будет вдвойне сложнее повторить достижения последнего сезона в новой кампании, и это понимают все.