Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Бельгия vs Словакия: где смотреть матч Евро-2024

Бельгия vs Словакия: где смотреть матч Евро-2024
©depositphotos.com/Prehistorik

Сегодня, 17 июня, на поле также выйдут футболисты сборных Бельгии и Словакии. Встреча первого тура группы Е чемпионата Европы-2024 пройдет во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Дойче Банк Парк", передают Vesti.kz.

Игру обслужит турецкий судья Халил Мелер. Начало - в 21:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Бельгия занимает третье место в рейтинге ФИФА, а Словакия находится на 48-й строчке. Так что фаворит в этом противостоянии очевиден.

Румыния vs Украина: где смотреть матч Евро-2024

Напомним результаты прошедших матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;

группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;

группа D: Польша - Нидерланды 1:2;

группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бельгия Словакия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus