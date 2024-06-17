Бельгия vs Словакия: где смотреть матч Евро-2024

Сегодня, 17 июня, на поле также выйдут футболисты сборных Бельгии и Словакии. Встреча первого тура группы Е чемпионата Европы-2024 пройдет во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Дойче Банк Парк", передают Vesti.kz.

Игру обслужит турецкий судья Халил Мелер. Начало - в 21:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Бельгия занимает третье место в рейтинге ФИФА, а Словакия находится на 48-й строчке. Так что фаворит в этом противостоянии очевиден.

Румыния vs Украина: где смотреть матч Евро-2024

Напомним результаты прошедших матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;

группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;

группа D: Польша - Нидерланды 1:2;

группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.