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Новости по теме: Евро 2024
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Бельгия - Румыния: где и как смотреть матч Евро-2024

Бельгия - Румыния: где и как смотреть матч Евро-2024
©depositphotos.com/Prehistorik

Сегодня, в ночь, с 22 на 23 июня на чемпионате Европы по футболу в Германии состоится матч группы D между сборными Бельгией и Румынией, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы Е состоится на стадионе "Штадион Кельн" в городе Кельн и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Матч обслужит судья из Польши Марциняк Шимон.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Ранее свои матчи проведут Турция - Португалия и Грузия - Чехия.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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