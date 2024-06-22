Бельгия - Румыния: где и как смотреть матч Евро-2024

Сегодня, в ночь, с 22 на 23 июня на чемпионате Европы по футболу в Германии состоится матч группы D между сборными Бельгией и Румынией, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы Е состоится на стадионе "Штадион Кельн" в городе Кельн и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Матч обслужит судья из Польши Марциняк Шимон.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Ранее свои матчи проведут Турция - Португалия и Грузия - Чехия.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.