Австрия vs Франция: где смотреть матч Евро-2024

В ночь с 17 на 18 июня любителей футбола ждет еще один матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии. Сыграют сборные Австрии и Франции, передают Vesti.kz.

Встреча первого тура группы D состоится в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Ее обслужит рефери из Испании Хесус Хиль Мансано. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan и Qazsport.

До них встретятся Румыния - Украина и Бельгия - Словакия. Трансляции будут доступны здесь и по этой ссылке.

Напомним результаты прошедших матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;

группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;

группа D: Польша - Нидерланды 1:2;

группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.