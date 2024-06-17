Аршавин раскрыл причины провала лидеров Англии в матче с Сербией

Бывший футболист "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал лидеров сборной Англии Фила Фодена и Харри Кейна после матча с Сербией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Англичане победили с минимальным счетом 1:0 во встрече первого тура группы С, а решающий гол на 13-й минуте забил Джуд Беллингем.

"Все расклады перед матчем говорили о том, что сборная Англии в порядке, очень хорошее нападение. Предсказывали много голов. Я бы отметил ментальный момент, англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы, понимая, что Англия - один из фаворитов этого первенства, сразу отошли назад. Это дало преимущество английской сборной, хотя бы даже территориальное. Англия была хороша: бежала, были быстрые передачи, они быстрее думали, подборы забирали. Но потихонечку игра отодвинулась от ворот сербов. На протяжении всей игры сербы обретали уверенность, смелость. Проводили все больше времени у ворот англичан. А у англичан с каждой минутой было все больше непонимания. Они понимали, что игра не под контролем. Но что сделать и как изменить ситуацию они не знали. Фоден и Кейн провалили игру. Фоден вообще не был заметен, а он был признал лучшим игроком АПЛ. А у Кейна практически не было мяча. Он проигрывал много борьбы физически сильным защитникам сборной Сербии. И момента своего Кейн не нашел", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".