38-летний игрок установил рекорд сборной Испании на Евро

Хесус Навас, 38-летний защитник испанской национальной команды, стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за испанскую сборную на чемпионате Европы, сообщают Vesti.kz.

Он вышел на поле в матче группового этапа с капитанской повязкой на руке, игра прошла против сборной Албании. Хесус стал старейшим игроком, представлявшим Испанию на масштабном турнире. Ранее этот рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, который выступал на ЧМ-2006 в возрасте 36 лет.

Для Наваса возраст - лишь число, так как он продолжает играть в отличной физической форме и с тем же энтузиазмом, как у начинающего футболиста. В матче против Албании в Дюссельдорфе Навас стал старейшим игроком в составе испанской команды на чемпионате Европы, выходя на поле в стартовом составе и установив еще один рекорд для своей карьеры.

До 24 июня самым возрастным игроком испанской сборной на крупных международных турнирах был Андони Субисаррета, который в возрасте 36 лет на ЧМ-1998 во Франции забил гол в матче группового этапа против Болгарии.

Напомним, что в Дюссельдорфе встречались команды Албании и Испании. Сборная Испании набрала девять очков и с первого места вышла в плей-офф. У Албании один балл и она, вслед за Польшей и Шотландией покидает Евро.