"Я моментов не видел". Хабиб Нурмагомедов назвал ожидаемым поражение России от Бельгии на Евро-2020

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал стартовый матч сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. Он отметил, что поражение от Бельгии было ожидаемым, но не со счетом 0:3.

"Это было ожидаемо, но не 0:3. Сложно биться с Бельгией, это лучшая команда в мире, номер один в рейтинге ФИФА.

Был ли шанс? У нас шанс должен быть с датчанами или финнами. Я не видел особых шансов, один удар головой был. Я моментов не видел. Играли с лучшей командой мира. 0:2 был бы интересный счет, а 0:3 уже обидно", - цитирует Хабиба "РБ Спорт".

Напомним, что встреча команд прошла в рамках группы В. Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией, а Бельгия 17 июня сыграет против Дании.

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