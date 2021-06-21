Выйдут ли Россия и Украина в плей-офф Евро-2020? Букмекеры оценили шансы

Сегодня, 21 июня, на Евро-2020 пройдут еще четыре матча третьего тура группового этапа. В 22:00 сыграет группа С: Украина - Австрия (Националь, Бухарест) и Северная Македония - Нидерланды (Йохан Круифф Арена, Амстердам), а в 01:00 - группа В: Финляндия - Бельгия (Газпром Арена, Санкт-Петербург) и Россия - Дания (Паркен, Копенгаген), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:

Победа Украины - 3.61, ничья - 2.04, победа Австрии - 3.87. Причем Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место в группе.

Победа Северной Македонии - 12.00, ничья - 6.00, победа Нидерланд - 1.29.

Победа России - 4.80, ничья - 4.20, победа Дании - 1.73. Причем Россия выйдет в 1/8 финала, если победит. В случае ничьей россиянам будет нужно, чтобы финны не обыграли Бельгию.

Победа Финляндии - 9.90, ничья - 5.20, победа Бельгии - 1.37.

Напомним, в группе В уже в плей-офф вышла Бельгия, а Россия, Финляндия и Дания бьются за второе место и вторую путевку. В группе С в плей-офф вышли Нидерланды, Украина и Австрия разыграют второе место, а Северная Македония уже выбыла из борьбы.

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