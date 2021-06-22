Кто выйдет из группы D в плей-офф Евро-2020? Полные расклады и прогноз букмекеров

В ночь на 23 июня на Евро-2020 пройдут еще два матча третьего тура группового этапа. В 01:00 сыграет группа D: Чехия - Англия (Уэмбли, Лондон) и Хорватия - Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго), сообщает корреспондент Vesti.kz. Англия и Чехия уже вышли в плей-офф, но туда могут попасть Хорватия или Шотландия.

Победа Англии над Чехией принесет ей первое место. Англичане будут лишь третьими, если проиграют Чехии, а Шотландия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Чехия займет первое место, если избежит поражения от Англии. Она станет второй, если проиграет, а Шотландия победит Хорватию. Чехи будут третьими, если проиграют Англии, а Хорватия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Хорватия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Шотландия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти англичан в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:

Победа Чехии - 8.40, ничья - 3.85, победа Англии - 1.55;

Победа Хорватии - 2.41, ничья - 3.90, победа Шотландии - 2.80.

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