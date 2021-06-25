Венгрия парковала автобус, против Англии все будет иначе - Йоахим Лев о матче сборной Германии в 1/8-й Евро-2020

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев высказался о предстоящем матче 1/8-й финала Евро-2020 против Англии. Он отметил, что его команде нужно прибавить.

"Я не волнуюсь, это будет совсем другой матч. Венгрия парковала автобус – все были за линией мяча. Против Англии все будет иначе: она играет дома и захочет атаковать. Матч будет более открытым, чем против Венгрии. Нам нужно прибавлять, это мы осознаем. Необходимо бережнее обращаться с мячом и в целом быть внимательнее, особенно во время стандартных положений", - цитирует Лева getfootballnewsgermany.com.

Напомним, что Германия сыграла с Венгрией вничью 2:2 в последнем матче группового раунда. Матч с Англией состоится 29 июня в Лондоне. Подробнее с расписанием игр 1/8-й на Евро можно ознакомиться здесь.

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